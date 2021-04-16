Туктамышева: я горжусь своей командой на ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию, капитан сборной России на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева прокомментировала лидерство своего коллектива по итогам двух стартовых дней соревнований.

«Я очень довольна сегодняшним днём. Наши ребята прекрасно выступили и заняли самые высокие места. Я очень горжусь своей командой. Они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Я рада тому, как прошёл сегодняшний день, я счастлива. Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких высоких баллов мы давно не видели после второго дня. Я очень надеюсь, что завтра всё пойдёт, как мы планируем, и мы останемся на первом месте. Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира, а капитаном буду я. Это очень круто. Но надо дожить до завтрашнего дня, поболеть за пары, чисто откатать девушкам. Думаю, что всё будет хорошо, настрой у нас боевой», — цитирует слова Туктамышевой РИА Новости.

После двух соревновательных дней сборная России опережает ближайших преследователей, команду США, на восемь баллов.

Ранее сообщалось, что сборная России опережает США на восемь очков после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию.