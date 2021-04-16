Ковтун считает, что Коляде стоит оставить свою программу на ОИ-2022 в Пекине
- РИА Новости
«Пару минут назад посмотрел выступление Михаила Коляды. Это гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в его катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые получают максимум от судей. Такую программу, думаю, можно было и оставлять на Олимпийские игры», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».
По итогам своего проката Коляда установил личный рекорд, набрав 180,72 балла. Россиянин занял третье место, уступив лишь американцу Нейтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.
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