Ковтун считает, что Коляде стоит оставить свою программу на ОИ-2022 в Пекине

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал выступление соотечественника Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира.

«Пару минут назад посмотрел выступление Михаила Коляды. Это гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в его катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые получают максимум от судей. Такую программу, думаю, можно было и оставлять на Олимпийские игры», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По итогам своего проката Коляда установил личный рекорд, набрав 180,72 балла. Россиянин занял третье место, уступив лишь американцу Нейтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

Ранее Тарасова оценила выступление российских фигуристов в произвольной программе на командном ЧМ.