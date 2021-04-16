Тарасова оценила выступление российских фигуристов в произвольной программе на командном ЧМ
- РИА Новости
«Наши мальчики хорошо катались! Да и все хорошо откатались. Жаль, Коляда сдал самый хвостик, когда уже всё было сделано. Это я не к тому, что была бы другая оценка. Просто для собственного удовлетворения, нашего счастливого глаза. Третье место — это прекрасно. На сегодняшний день это прекрасное место», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Коляда занял третье место, набрав 180,72 балла. Семененко показал пятый результат — 166,33 балла. Победу одержал американец Нэйтан Чен, набравший 203,24 балла.
Ранее Коляда рассказал, чем для него важен чемпионат мира в Японии.