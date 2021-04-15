Спокойствие Щербаковой и вдохновение Семененко: что говорили фигуристы в первый день командного ЧМ

После победы в короткой программе Анна Щербакова призналась, что не хочет придираться к себе по ходу последнего турнира в сезоне. Елизавета Туктамышева отметила, что выходила на лёд в Осаке, чтобы получить удовольствие. Евгений Семененко заявил, что перед выступлением вдохновлялся результатами соотечественниц. Михаил Коляда пообещал подумать над возвращением четверного лутца. О чём говорили российские фигуристы в первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию — в материале RT.

«Счастливы представлять свой флаг»

Командный чемпионат мира в Осаке начался для российских фигуристов с убедительной победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце. После проката они рассказали, что в последний раз выступили под музыку из «Поющих под дождём», а также об ответственности, которую им придал статус чемпионов мира.

«После Стокгольма мы хотели не понижать планку. Чтобы были довольны и судьи, и, естественно, мы сами. Мы гордимся этим танцем, нам очень нравится музыка. Сегодня был заключительный раз, когда катали эту программу. Можно сказать, нам грустно», — приводит слова Синициной РИА Новости.

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«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире. Это добавляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал — и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было. Но перед стартом началось волнение. Мы пропустили много стартов и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну — наконец-то мы можем нести его гордо», — добавил Кацалапов в разговоре с ТАСС.

Чуть позже Синицина опубликовала пост в Instagram, где коротко поделилась впечатлениями от чемпионата мира.

«Для спортсменов это праздник! Спасибо за возможность. Ждём с нетерпением завтрашнего дня», — написала спортсменка.

Тренер танцоров Александр Жулин нашёл, за что покритиковать подопечных. Он заметил у них ошибку, без которой фигуристы могли бы рассчитывать на ещё большие баллы.

«Нормальный прокат, но была небольшая ошибка. Нельзя всё время кататься идеально. Всякое в жизни бывает. Думаю, если бы ребята нормально сделали твизлы, то было бы штук 15 десяток от судей», — заметил специалист.

«Не вижу смысла сильно придираться к себе»

Максимальные 12 очков для команды добыла также Анна Щербакова. Она призналась, что на последнем старте в сезоне не хочет быть излишне требовательной к себе, а также отметила поддержку зрителей, которую уже давно не испытывала на международных стартах.

«Так как это последнее соревнование, я решила отнестись спокойнее, без придирок к себе. Обычно думаешь, что можно улучшить к следующим прокатам, но в этот раз хотелось от этого отойти. Я довольна, как прошла короткая программа. Есть какие-то моменты, но я не вижу смысла сильно придираться к себе. В этом сезоне эти соревнования особенно выделяются на фоне других. Раньше у нас были российские соревнования либо чемпионат мира без зрителей. Тут был огромный контраст. Я ждала этих соревнований, они для меня первые командные, международные. С небольшой непривычки ещё и поддержку зрителей сильно ощутила. В Японии очень поддерживают фигуристов и выступать при зрителях очень приятно», — рассказала чемпионка мира.

Щербакова установила личный рекорд в короткой программе, набрав 81,07 балла. Но, по мнению двукратной призёрки Олимпийских игр Ирины Слуцкой, эта оценка должна была быть ещё выше, так как спортсменку не стоило штрафовать за якобы нечёткое ребро на тройном флипе.

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«Аня Щербакова — умничка, справилась со всеми элементами и обновила рекорд. Она была легка, изящна и грациозна. На неё было очень приятно смотреть. Судьи заметили у Ани ребро на флипе? Придираться можно ко многим вещам. Я, например, не стала бы обращать на это внимание — элементы были выполнены чисто и красиво. Видимо, им надо было к чему-то придраться. У Ани никогда не было внутреннего ребра на флипе», — сказала Слуцкая «Чемпионату».

Второй вслед за Щербаковой стала Елизавета Туктамышева. Хотя ей пришлось очень часто выступать в этом сезоне, для себя она решила, что должна полностью выложиться перед любимыми болельщиками из Японии.

«Я очень насладилась сегодняшним выступлением. Мне кажется, это было видно по тому, как я катаюсь. Я была раскрепощена. Наконец-то мне удалось с самого начала получить удовольствие, кайфануть. Японская публика всегда очень хорошо поддерживает, и я решила, что здесь действительно нужно показать всё. На произвольную хочу так же уверенно выйти, откатать чисто. Показать не только чистые прыжки, но и чтобы программа была яркой и запоминающейся. Буду настраиваться, чтобы показать классное, уверенное катание. У меня это уже девятый старт, я достаточно много выступала в этом сезоне. После соревнований мы планируем приступить к постановкам новых программ к следующему сезону», — заявила ученица Алексея Мишина.

«Давно не выступал перед таким количеством зрителей»

Выступление российских девушек вдохновило на собственный прокат Евгения Семененко. Так спортсмен сам заявил после того, как без серьёзных ошибок занял седьмое место.

«Впечатления положительные, очень понравилась здешняя атмосфера. Понравилось выступать перед публикой, я давно не выступал перед таким количеством зрителей. Всем большое спасибо за поддержку. Пока шёл на разминку, краем глаза увидел, что наши девочки хорошо откатали. Естественно, это дало мотивацию выступить хорошо. Девчонки все молодцы», — признался дебютант соревнований.

Ставший пятым Михаил Коляда был краток в своём выступлении перед журналистами. Он отметил, что планирует исполнить четверной лутц в произвольной программе, а также дал характеристику первому году своего сотрудничества с Мишиным.

«Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Отвечу кратко: мы очень много над чем работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно же, остаются ещё вопросы нерешённые, над которыми мы будем работать», — заявил спортсмен.

Коляда проиграл меньше полутора баллов американцу Джейсону Брауну и французу Кевину Аймозу. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, россиянин заслуживал более высокие оценки за своё выступление.

«Семененко показал свой лучший вариант программы. Мы видим оценки, он превзошёл собственный рекорд. Наш парень очень хорошо выглядел среди именитых спортсменов. Евгений сделал абсолютно всё, что может на сегодняшний день. Что касается Коляды, у него и программа, и стиль… Обожаю следить за его катанием в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше», — заявила Тарасова.»

Вопросы к местам Коляды и Семененко возникли также у олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Однако он нашёл объяснение тому, что помешало им при чистых прокатах набрать больше баллов.

«Немного удивлён местами наших парней. Но, с другой стороны, судьи выставляют баллы и распределяют спортсменов на те или иные места. К ребятам никаких претензий нет! Оба ученика Мишина выполнили свою задачу и работу на сто процентов. А задача была в чистом катании, и она выполнена. Не удивлён судейством, так сложились обстоятельства. Женя и Миша выступали в первой разминке, а сегодня все мужчины показали крутые короткие программы», — заметил Ягудин.