Ягудин назвал идеальным выступление Щербаковой в короткой программе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Браво, браво! Вы знаете, глядя на этот прокат, вспоминал, что Анна Щербакова не проиграла ни одного турнира в этом году. Анна очень чисто исполнила короткую программу со сложнейшим каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Единственное, на тройном флипе сейчас судьи отмечают неясное ребро, но Щербакова довольна, и как же приятно нам наблюдать эту улыбку!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

По мнению олимпийского чемпиона, Щербакова идеально выполнила программу, за исключением неясного ребра.

«Всё докручено, хорошие переходы между элементами, нет ни одного момента, когда Анна останавливается, чтобы перевести дыхание. Очень трогательно, очень нежно», — сказал он.

Анна Щербакова получила за свой прокат 81,07 балла и выиграла короткую программу.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует после первого дня командного ЧМ.