Тарасова отреагировала на первые два места Туктамышевой и Щербаковой в короткой программе на ЧМ

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
Тарасова отреагировала на первые два места Туктамышевой и Щербаковой в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Совершенно замечательные прокаты от Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой! Хотелось бы поблагодарить российских фигуристок за то, что они вложили весь свой технический и артистический опыт в эти программы. Мы кричим им: «Браво!» Спасибо, девочки!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Елизавета Туктамышева получила за свой прокат 80,35 балла и заняла второе место. Анна Щербакова с 81,07 балла выиграла короткую программу.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует после первого дня командного ЧМ. 

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