Сравнение Туктамышевой с Пугачёвой и критика Баюл в адрес Тутберидзе и Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева спародировала главного героя фильма «Пираты Карибского моря» Джека Воробья, а Евгения Медведева посвятила номер Всемирному дню здоровья. Анна Щербакова была номинирована на звание «Спортсмен марта» по версии Американской спортивной академии, а Александра Трусова рассказала о зависти мужчин. Тамара Москвина призвала футболистов брать пример с фигуристов, а Оксана Баюл обвинила Этери Тутберидзе в плагиате. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Пародия Туктамышевой и номинирование Щербаковой

До командного чемпионата мира по фигурному катанию остались считаные дни. В преддверии заключительного крупного турнира в сезоне подтвердилось, что сборная России сможет использовать государственную символику — флаг и гимн РФ, так как на него не распространяются санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

За его семилетнюю историю этих соревнований российская команда ни разу не становилась их победительницей, дважды завоевав серебро и один раз — бронзу. По мнению тренера Алексея Мишина, это связано с тем, что в предыдущие годы её соперники были сильнее. При этом он не стал отвечать на вопрос, изменится ли ситуация в нынешнем году, призвав дождаться окончания чемпионата.

«Думаю, что в ряде случаев команда не была самой сильной на турнире. В ряде случаев были допущены тактические просчёты в формировании команды, а в ряде случаев просто не повезло», — цитирует Мишина «Спорт День за днём».

Капитаном сборной станет подопечная Мишина Елизавета Туктамышева. Многие эксперты положительно оценили данное решение. Специалист по танцам на льду Александр Жулин заявил, что фигуристка заслужила это звание, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин отметил её личностные качества, а чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская предположила, что Елизавета сумеет сплотить команду.

Сама Туктамышева отнеслась к новости о назначении со свойственным ей юмором. С помощью специального приложения она подставила своё лицо в кадры из фильма «Пираты Карибского моря», «преобразившись» в его главного героя — Джека Воробья.

«Елизавета Туктамышева. Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьёзно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно», — подписала видео фигуристка.

Чемпионка мира 2015 года возглавила команду не только благодаря своим результатам в нынешнем сезоне, но и тому, что является одной из самых опытных представительниц России. Известный преподаватель актёрского мастерства Маргарита Бугаева, работающая с фигуристами, сравнила Туктамышеву с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

«Лиза Туктамышева идёт вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна — дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо всё делать». Она крутая! Одним взглядом способна дать энергию, держит под контролем весь район и каток», — приводит слова Бугаевой сайт «Матч ТВ».

Ещё одна одиночница, готовящаяся представить Россию на командном чемпионате мира, — Анна Щербакова — оказалась в числе номинантов на звание атлета месяца по версии Американской спортивной академии. Помимо неё, на титул претендуют американки Маам Бини, Джессика Диггинс, Хлоя Ким и Кларесса Шилдс, а также китаянка Ян Цзяюй.

Личная жизнь Трусовой и призыв Москвиной

Личная жизнь популярных фигуристов порой интересует болельщиков не меньше, чем их спортивные достижения. Если некоторые с удовольствием готовы поделиться подробностями жизни вне льда, то другие стараются не отвлекаться на подобные вещи. Так, Александра Трусова призналась, что на данный момент её интересует лишь спорт, а об отношениях ей думать пока рано.

«Всем говорю, что ещё кататься буду до 22 лет — у меня такой план. И пока я в спорте, мне не до личной жизни», — рассказала Трусова в интервью Тине Канделаки в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом подопечная Евгения Плющенко не обделена мужским вниманием с ранних лет. Причина тому — освоенные ей четверные прыжки, которые раньше были подвластны лишь одиночникам.

«До того, как на мире я прыгнула два четверных прыжка в одной программе, была только попытка четверного сальхова у Мики Андо. Ей засчитали как первой в мире девушке. И тройной аксель прыгали девушки. Остальные четверные не прыгали… Как мужчины реагировали? Поначалу им было очень интересно, и все мальчики в нашей группе помогали мне научиться. Но когда я стала больше прыгать, чем они, им стало немножко обидно, что девочка прыгает то же, что они, а иногда и больше», — вспомнила Трусова в эфире «Дождя».

Тем временем завершился тур ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В его рамках вступили ведущие фигуристы группы, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. Обе спортсменки представили трогательные номера. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 посвятила программу своим болельщикам, а двукратная чемпионка мира — Всемирному дню здоровья.

«У всех у нас, так или иначе, возникают проблемы со здоровьем. У кого-то они больше, у кого-то — меньше. Я хочу пожелать всем быть здоровыми, и пусть спорт в этом смысле станет подспорьем для каждого человека. Кроме того, 2021 год провозглашён Годом медицинского и социального работника. Давайте стараться вести здоровый образ жизни, сохранять бдительность в условиях пандемии, стараться делать так, чтобы у медицинских и социальных работников было как можно меньше работы», — написала Медведева в Instagram.

Футбольный клуб «Зенит» устроил чествование подопечным Тамары Москвиной, спортивным парам Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, ставшим золотыми и бронзовыми медалистами чемпионата мира-2021. Спортсмены вместе с наставницей и её помощником Артуром Минчуком вышли на поле перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Химки». А тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук вручил им футболки команды. Затем фигуристы отправились на трибуны.

Бойкова призналась, что это был её первый в жизни футбольный матч.

«Тут стоит отметить и два гола петербургской команды «Зенит», которые принесли им победу! Конечно, попасть на «Зенит Арену» и сразу оказаться не просто на трибунах, но на поле — это очень круто! Я получила незабываемые эмоции: адреналин, радость, волнение… Но главное, что всё это вылилось в позитивное русло. Спасибо большое за приглашение на матч, за подарки и просто за хорошее настроение», — поделилась эмоциями спортсменка.

Под впечатлением осталась и Москвина, которую больше всего поразили масштабы «Газпром Арены». По словам специалиста, обычно она не смотрит матчи, хотя поддерживает команду из Санкт-Петербурга и следит за её результатами.

«А вообще мы пришли поприветствовать футболистов и предложить им брать пример с фигуристов. Быстрее до нас дотягиваться в плане международных успехов. У нас вот маленькая команда, а мы — раз, и чемпионы мира. А ребята-футболисты как-то немного медленно движутся в этом плане на пьедестал», — отметила Москвина.

Скандал вокруг Баюл и ответ Тарасовой

За последние несколько дней из российского информационного пространства не исчезает имя олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл. Экс-фигуристка выступила сразу с несколькими неоднозначными высказываниями в социальных сетях, раскритиковав Тутберидзе, Загитову, Ягудина и Татьяну Тарасову.

Сначала она опубликовала пост с афишей «Чемпионов на льду». Она напомнила, что под таким же названием проходило шоу американца Тома Коллинза, считающегося основателем гастрольных туров ведущих фигуристов после окончания сезона. Первое подобное мероприятие состоялось ещё в 1969 году.

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным и включал фигуристов со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл.

На замечание одной из подписчиц о том, что современные фигуристки — такие, как Загитова — ничем не уступают спортсменам прошлого, она ответила: «Да, да, покруче, я вижу. Загитова — молодец? Или все списали?». Впоследствии комментарии к посту были закрыты.

Следующей «мишенью» экс-фигуристки стал наряд Загитовой. Она назвала плагиатом дизайн платья, в котором олимпийская чемпионка выступала в Пхёнчхане. «Оригиналом» якобы является её костюм 1995 года.

Подобное заявление не оставили без внимания многие специалисты и эксперты, в том числе Тарасова. Она предположила, что таким образом Баюл решила напомнить о себе.

«И ещё напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась за старое. Баюл уже больше двадцати лет не выступает на льду, решила напомнить о себе таким неприятным способом», — цитирует Тарасову Sport24.

Затем досталось и самой заслуженному тренеру СССР, которая, по словам Баюл, «притворяется, что любит Россию», а на самом деле «любит деньги, а не Россию». На защиту экс-наставницы встал Ягудин.

«Баюл, наверное, скучно в Америке стало, вот она и решила дать комментарий. Здесь глобально даже комментировать нечего», — сказал Ягудин «Спорт-Экспрессу».

В ответ Баюл напомнила, что после перехода к Тарасовой Ягудин и сам на протяжении некоторого времени жил и тренировался в США.