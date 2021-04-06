Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой

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Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева назвала наиболее одарённых с точки зрения подачи образа фигуристов.
Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой
  • Reuters

«Как и многих, меня всегда восхищал Юдзуру Ханю. Часто привожу своим ученикам в пример, как Юдзуру на Гран-при в Китае получил травму головы и откатал программу, обмотанный бинтами. Говорю: «Смотрите, насколько человек любит своё дело! Катался с разбитой головой, как в последний раз», — сказала Бугаева «Матч ТВ».

Преподаватель рассказала о своей симпатии к Хавьеру Фернандесу, Ксении Столбовой и Фёдору Климову, а также Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, потому что в их программах безумная энергетика, а между последними ещё и химия.

«Елизавета Туктамышева идёт вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо всё делать». Она крутая!» — сказала она.

Бугаева отмечает, что Туктамышева одним взглядом способна дать энергию.

«Хоть программы Елизаветы Туктамышевой мне и кажутся чуть однообразными, я понимаю, что она не уйдёт со льда, пока не получит своё», — сказала преподаватель.

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль.

Ранее Туктамышева заявила, что её серебро на ЧМ является заслугой Мишина и Прокофьевой.

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