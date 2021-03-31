Туктамышева заявила, что её серебро на ЧМ является заслугой Мишина и Прокофьевой
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«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот чемпионат мира состоялся, — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо, Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга.️ И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева в своём Instagram.
На мировом первенстве Туктамышева заняла второе место. Победительницей турнира стала Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.
Ранее Туктамышева объяснила, почему расплакалась перед выставлением оценок на ЧМ.