Туктамышева заявила, что её серебро на ЧМ является заслугой Мишина и Прокофьевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила своего тренера Алексея Мишина и хореографа Татьяну Прокофьеву после чемпионата мира в Стокгольме.

«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот чемпионат мира состоялся, — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо, Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга.️ И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева в своём Instagram.

На мировом первенстве Туктамышева заняла второе место. Победительницей турнира стала Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.

Ранее Туктамышева объяснила, почему расплакалась перед выставлением оценок на ЧМ.