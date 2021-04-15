Слуцкая: американцы не могут с нами бороться лишь двумя спортсменами

Двукратная призёрка Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Михаил Коляда допустил небольшие помарки и из-за этого, наверное, потерял несколько позиций. Михаил очень хорошо катался, легко и задорно. Но стоит отметить, что у Коляды были короткие выезды после акселя и лутца», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Бывшая фигуристка считает, что если Евгений Семененко не расслабится, то у него будет большое будущее в фигурном катании.

«Евгений Семененко прекрасно исполнил свою короткую программу. Здесь и сальхов, и тулуп — один из лучших прыжков в каскаде. На чемпионате мира в Стокгольме Евгений тоже хорошо показал себя. За Семененко большое будущее, если он не расслабится», — сказал она.

Слуцкая считает, что сборная России одержит победу на командном чемпионате мира.

«У сборной России представлены сильнейшие фигуристы во всех четырёх дисциплинах: ни одна страна не имеет столько лидеров. Победить Россию практически невозможно. Американцы не могут с нами бороться лишь двумя спортсменами», — сказала бывшая фигуристка.

Российский фигурист Михаил Коляда набрал 93,42 балла и занял пятое место. Его соотечественник Евгений Семененко с 88,86 балла стал седьмым.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ.