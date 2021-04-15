Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свою победу в ритм-танце на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на командном чемпионате мира в Японии. Это добавляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ на чемпионате мира в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал», — цитирует Кацалапова ТАСС.

«Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны», — добавила Синицина.

За свой прокат российская пара получила 86,66 балла, что является наилучшим результатом среди всех выступивших.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии.