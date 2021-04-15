Ягудин — о выступлении Туктамышевой: боже мой, просто загляденье!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды. Императрица! Елизавета Туктамышева в очередной раз доказывает этот титул. Возможно, Елизавета выполняла ещё чище тройной аксель, но, на мой взгляд, это абсолютно безупречный прокат. Это безупречно выполненный тройной аксель в самом начале короткой программы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

По мнению олимпийского чемпиона, невозможно что-либо говорить о программе Туктамышевой, а можно только восхищаться.

«Браво, браво, Елизавета! Идеально, просто идеально выполненный тройной аксель. Туктамышева купается в этой программе. Наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением», — сказал он.

Елизавета Туктамышева получила за свой прокат 80,35 балла и заняла второе место по итогам короткой программы.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует после первого дня командного ЧМ.