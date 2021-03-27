«Самый лучший подарок»: как российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта на ЧМ

Победа на чемпионате мира в Стокгольме стала лучшим подарком на 17-й день рождения. Об этом заявила Анна Щербакова. В свою очередь, серебряная призёрка первенства планеты Елизавета Туктамышева объяснила, почему расплакалась после своего проката, и рассказала, как с подругами по команде отпразднует завоевание наград. А Александра Трусова призналась, что гордится взлётом с 12-го места на третье.

«Ехала сюда с набором из пяти четверных и не собиралась прыгать ни на один меньше»

В предпоследний соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию завершился, пожалуй, самый интересный для российских болельщиков вид — соревнования среди женщин. По итогам короткой программы в первую тройку попали две отечественные спортсменки — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. А вот Александра Трусова совершила целый ряд ошибок и расположилась лишь на 12-м месте.

Однако отыграть отставание 16-летняя дебютантка первенства планеты вполне могла за счёт пяти заявленных в произвольную четверных прыжков. К сожалению, чисто выполнить их все не удалось. Подопечная Евгения Плющенко упала на четверном сальхове и четверном лутце, а также не лучшим образом исполнила каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Несмотря на это, за своё выступление она получила 152,38 балла и взлетела на итоговое третье место.

«Я недовольна прокатом. Хотела, чтобы он получился безошибочным. В дальнейшем, как всегда, буду стараться делать всё чисто», — пообещала Трусова в микст-зоне.

Также Александра поблагодарила за поддержку членов семьи и тренеров. По словам фигуристки, только помощь близких людей помогла ей прийти в себя после неудачи в короткой программе.

«До произвольной оставалось полтора дня, и родители часто звонили, показывали моих собак и кота. Евгений Викторович поддерживал на месте. С Дмитрием Сергеевичем (Михайловым. — RT) общались перед разминкой. Все помогали настроиться. Я очень этому рада», — добавила россиянка.

Что касается дальнейших планов бронзовой призёрки первенства Европы, она затруднилась дать ответ на вопрос, поедет ли на командный чемпионат мира, но подчеркнула, что в работе с Плющенко её всё устраивает и менять тренера в ближайшее время она не собирается.

«Максимальный настрой был на первенство планеты в Стокгольме, концентрировалась на нём. Я ехала сюда с набором из пяти четверных и не собиралась прыгать ни на один меньше ни при каких раскладах», — призналась Трусова.

Далее девушки на льду «Эрикссон-Глоб» сменяли друг друга, но превзойти результат россиянки никто не мог. Сделать это удалось лишь Туктамышевой. В ходе своей произвольной программы она допустила падение на флипе, но сумела собраться и в итоге опередила соотечественницу всего на три с небольшим балла. Понимая, что вторая медаль ЧМ в карьере никуда от неё не денется, спортсменка не сумела сдержать слёзы.

«Я прекрасно себя чувствую. Поняла: будет медаль, поэтому испытала такие эмоции. Знала, что ниже третьего места уже не опущусь. Но перед чемпионатом мира старалась не думать о наградах. Стояла задача откатать хорошо и стабильно. Безумно рада исходу соревнований», — рассказала фигуристка в микст-зоне.

Любопытно, что Туктамышева утром не стала исполнять произвольную программу на тренировке, а предпочла быстрее покинуть лёд.

«Откатала её много раз, сделала всё, что было нужно. Всё получалось, и решила лучше не тратить энергию, а пораньше закончить», — объяснила призёрка ЧМ.

Также она рассказала об общении с тренером Алексеем Мишиным после окончания соревнований.

«Пока не успели поговорить с ним, обменялись лишь комплиментами, словами благодарности в адрес друг друга. Глубокого анализа не было. Только слова радости», — отметила Туктамышева.

После этого главная интрига заключалась в том, сумеют ли все россиянки подняться на пьедестал. Ряд грубых ошибок Рики Кихиры подарили им такую возможность. Осталось лишь решить последний вопрос: кто одержит победу, Щербакова или Туктамышева.

Анна в самом начале программы допустила падение, однако больше ошибок не совершала и превзошла результат старшей соперницы почти на 13 очков.

«Обиды, что не золото, нет, разрыв получился довольно большой, я рада, что я на втором месте, это для меня очень много значит… Мы рады, что так сложились соревнования для российской сборной», — призналась Туктамышева.

«Главное — посмотреть выступления мальчиков»

На пресс-конференции после церемонии награждения россиянки также не скрывали своей радости и буквально светились от счастья. У каждой из них был свой повод для гордости.

«Я, в принципе, счастлива, что с 12-го места поднялась на пьедестал. Соглашусь, этот год получился тяжёлым. Очень рада, что ЧМ вообще состоялся. В прошлом году его отменили, хотя все турнир очень ждали», — призналась Трусова.

При этом Александра в очередной раз назвала неудачными оба своих проката в Стокгольме. В свою очередь, Туктамышева отметила, что серебро ЧМ даст ей силы и мотивацию на следующий сезон и поможет в борьбе за путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

«Этот год получился непростым для всех нас. Рада, что в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать медаль», — заявила фигуристка.

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А Щербакова, напротив, не пожелала сравнивать ОИ с ЧМ. По мнению чемпионки, это абсолютно разные турниры.

«Это отдельная важная ступень. Выиграть здесь — честь. Победа не должна отразиться на следующем сезоне. Будем работать с новыми силами. Сейчас я просто очень рада», — подчеркнула Анна.

Как и Трусова, воспитанница Этери Тутберидзе, несмотря на итоговую победу, нашла повод для самокритики по итогам произвольной программы.

«Не всем довольна, но боролась до последнего за каждый элемент, старалась нигде ничего не отдавать. Безумно рада, не ожидала такого хорошего исхода», — добавила чемпионка.

Далее журналисты полюбопытствовали, как россиянки будут отмечать дружное попадание на пьедестал. Все три признались, что в субботу намерены посетить решающие соревнования танцоров и мужчин.

«Друг друга поздравили. Для всех эти соревнования получилось тяжёлыми. Завтра нас ждёт обширная программа. Для начала сходим позавтракать. Потом на каток. Но главное — посмотреть выступления мальчиков. На этот раз безумно довольны расписанием, ведь наш турнир пройдёт не в последний день и мы сможем посетить другие виды», — призналась Щербакова.

По признанию Туктамышевой, россиянки в заключительный день ЧМ будут поддерживать не только соотечественников, но и друзей из других сборных. Для Щербаковой же этот день получится особенным вдвойне, ведь ей 28 марта исполнится 17 лет. Победу на первенстве планеты она назвала лучшим подарком.

«Честно, пока не осознала всё произошедшее. До начала турнира не хотела, чтобы данный момент давил на меня. Но, конечно, это самый лучший подарок на день рождения, который я могла себе преподнести. Даже представить себе не могла такой», — призналась спортсменка.

В свою очередь, Туктамышева объяснила, почему расплакалась после собственного выступления. По словам Елизаветы, из-за падения на флипе она успела попрощаться с медалью, и итоговая оценка пробудила в ней бурю эмоций.

«Когда увидела свои баллы, испытала сильное волнение. Это были искренние эмоции. Я стойкий человек и, может, один раз в карьере плакала до этого. Но получилось круто. Ждала, когда настолько нахлынет, что не смогу сдержаться. На ЧМ это произошло», — отметила серебряная призёрка первенства планеты.

Напоследок у девушек спросили, возможно ли будет на грядущих ОИ в Пекине бороться за медали без четверных прыжков. Все три сошлись на том, что это будет как минимум проблематично.

«Если только за бронзу. Уровень женского фигурного катания очень вырос. А за грядущее межсезонье девочки ещё выучат четверные, и конкуренция лишь увеличится», — предположила Туктамышева.

У Трусовой данный вопрос вызвал лишь улыбку, ведь она только в произвольной программе попыталась выполнить пять четверных, хотя два из них смазала. По мнению фигуристки, эти прыжки ей необходимы вне зависимости от уровня конкуренции. А вот Щербакова, напротив, заметила, что иногда необходимо абстрагироваться от четверных и не проявлять излишний максимализм.

«Когда готовилась к прошлогоднему ЧМ, было желание выступить с максимальным для меня количеством четверных — тремя. В этом году тоже хотела прыгнуть их. Но в процессе подготовки возникли сложности. Пришлось всё менять. Когда поняла, что три показать не получится, хотелось всё бросить. Но потом осознала, что надо убрать максимализм и выжать всё возможное из ситуации», — отметила чемпионка.