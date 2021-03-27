Туктамышева рассказала, почему не стала исполнять произвольную программу на тренировке ЧМ

Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, почему не стала не стала исполнять произвольную программу на тренировке перед соревновательным прокатом на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«У нас было достаточно тренировок. Прокатала её много раз, сделала всё, что было нужно. Это вышло быстро, всё получалось, и решила, что лучше не тратить энергию. Решила пораньше закончить», — заявила Туктамышева после выступления.

Туктамышева завоевала серебро, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программы.

Ранее Туктамышева рассказала, почему не сдержала слёз после произвольной программы на ЧМ.