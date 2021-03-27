Туктамышева рассказала, почему не стала исполнять произвольную программу на тренировке ЧМ

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Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, почему не стала не стала исполнять произвольную программу на тренировке перед соревновательным прокатом на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Туктамышева рассказала, почему не стала исполнять произвольную программу на тренировке ЧМ
  • Reuters

«У нас было достаточно тренировок. Прокатала её много раз, сделала всё, что было нужно. Это вышло быстро, всё получалось, и решила, что лучше не тратить энергию. Решила пораньше закончить», — заявила Туктамышева после выступления.

Туктамышева завоевала серебро, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программы.

Ранее Туктамышева рассказала, почему не сдержала слёз после произвольной программы на ЧМ.

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