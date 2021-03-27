Щербакова назвала золото ЧМ лучшим подарком на день рождения

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от завоевания золото чемпионата мира 2021 года в канун своего дня рождения.
Щербакова назвала золото ЧМ лучшим подарком на день рождения
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«Честно, пока не осознала что мне будет 17 лет. Пока пустота. Не пришло осознание. Сложно сказать, изменится ли что-то. Конечно, это самый лучший подарок на день рождения, даже представить себе не могла такой. До этого не хотела, чтобы на меня это давило. Но это лучший подарок, который могла себе преподнести», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

28 марта Щербаковой исполнится 17 лет. На чемпионате мира в Стокгольме, который стал для неё первым на взрослом уровне, она сумела завоевать золото.

Ранее Щербакова призналась, что не до конца довольна выступлением на ЧМ.

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