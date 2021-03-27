Туктамышева: без четверных прыжков за золото ОИ не поборешься

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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева высказала мнение о важности четверных прыжков для успешного выступления в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Туктамышева: без четверных прыжков за золото ОИ не поборешься
  • globallookpress.com

«В следующем году на Олимпиаде сложно будет бороться за медали без них, если только за бронзу. Уровень женского фигурного катания очень вырос. Без четверных за золото не поборешься. За это межсезонье девочки ещё выучат четверные, и конкуренция будет больше. На Играх будут четверные у женщин, фигурное катание прогрессирует», — заявила Туктамышева на пресс-конференции.

Ранее Щербакова зяавила, что постарается подойти к ОИ с максимальным количеством четверных прыжков.

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