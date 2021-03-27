Щербакова: постараюсь подойти к ОИ с максимальным количеством четверных прыжков
- globallookpress.com
«Когда я готовилась к чемпионату мира понимала, что для меня это самый важный турнир. Хотела выступить с максимальными для меня тремя четвертными. Но в процессе подготовки возникли свои сложности. Пришлось всё менять. Поняла, что надо откинуть максимализм выжать всё возможное из ситуации. У меня четверной чистый не получился, но до конца боролась за каждый элемент», — заявила Щербакова на пресс-конференции.
Она отметила, что приложит все усилия, чтобы быть в максимальной форме в следующем сезоне.
«Постараюсь подойти с максимальным количеством. Четверные на Олимпиаде безусловно нужны, потому что уровень конкуренции очень высокий», — добавила фигуристка.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине.