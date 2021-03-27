Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине

По итогам чемпионата мира 2021 года в шведском Стокгольме сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Россиянки заняли первые три места: Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу, и таким образом сохранили максимальную квоту в три места на Олимпиаде.

Для сохранения максимальной квоты сумма мест двух лучших россиянок по итогам мирового первенства должна была быть равной или меньше 13.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.