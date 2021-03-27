Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине

Короткая ссылка
По итогам чемпионата мира 2021 года в шведском Стокгольме сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине
  • globallookpress.com

Россиянки заняли первые три места: Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу, и таким образом сохранили максимальную квоту в три места на Олимпиаде.

Для сохранения максимальной квоты сумма мест двух лучших россиянок по итогам мирового первенства должна была быть равной или меньше 13.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить