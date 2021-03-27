Рудковская: эти пять четверных Трусовой войдут в историю

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала завоевание его подопечной Александрой Трусовой бронзовой награды на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Эти пять четверных войдут в историю. Она единственная, кто на это решился. Это круто! Дебют у Саши удался. Она боролась с опытной Лизой Туктамышевой и проиграла всего 2,5 балла. Меня впечатлило, что именно она первая в произвольной программе», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Трусова ехала на чемпионат мира за медалью более высокого достоинства.

«Я ею горжусь! Боец! Для меня самый главный показатель — то, что она единственная исполнила четверные прыжки. Это исторический момент. Эти пять четверных весь мир запомнит надолго! Я очень счастлива, что весь пьедестал состоит из наших девочек. Это тоже войдёт в историю!», — добавила Рудковская.

Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них, но несмотря на это судьи оценили её выступление в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило стать бронзовым призёром мирового первенства. Золото завоевала Анна Щербакова, а серебро — Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Трусова оценила своё выступление на ЧМ в Стокгольме.