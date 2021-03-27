Тутберидзе привела третью фигуристку к золоту чемпионата мира

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе привела уже третью свою подопечную к золоту чемпионата мира.

Из числа воспитанниц Тутберидзе золотые награды завоёвывали — Евгения Медведева, побежавшая в 2016 и 2017 годах, Алина Загитова, выигравшая в 2019 году и Анна Щербакова ставшая чемпионкой мира в 2021 году.

Среди учениц Тутберидзе призёрами мировых первенств становились Юлия Липницкая — на чемпионате мира 2014 и и Элизабет Турсынбаева, ставшая второй в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.