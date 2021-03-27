Тутберидзе привела третью фигуристку к золоту чемпионата мира

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе привела уже третью свою подопечную к золоту чемпионата мира.
Тутберидзе привела третью фигуристку к золоту чемпионата мира
  • globallookpress.com

Из числа воспитанниц Тутберидзе золотые награды завоёвывали — Евгения Медведева, побежавшая в 2016 и 2017 годах, Алина Загитова, выигравшая в 2019 году и Анна Щербакова ставшая чемпионкой мира в 2021 году.

Среди учениц Тутберидзе призёрами мировых первенств становились Юлия Липницкая — на чемпионате мира 2014 и и Элизабет Турсынбаева, ставшая второй в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить