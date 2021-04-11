«Фронт работ ещё большой»: «Краснодар» проиграл первый матч под руководством Гончаренко
- Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко и защитник команды Дмитрий Стоцкий
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Дебют Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара» обещал стать одним из главных событий 25-го тура чемпионата России. Бывший наставник московского ЦСКА возглавил новый для себя коллектив лишь 6 апреля, а уже через пять суток был вынужден пройти вместе с ним непростое испытание. «Быкам» предстоял выездной матч с «Арсеналом», потеря очков в котором могла не только перечеркнуть шансы на попадание в еврокубки. Начиная с февраля команда одержала всего одну победу в девяти встречах и успела вылететь из Кубка страны и Лиги Европы, а очередной провал мог загнать их в глубокую психологическую яму.
Наверняка многие ожидали, что Гончаренко решит перетряхнуть состав с целью приободрить своих подопечных, но тот ограничился минимальными изменениями. В полузащите перебравшего жёлтых карточек Виктора Классона сменил Алексей Ионов, а на правом фланге обороны появился Дмитрий Стоцкий, хорошо знакомый белорусскому специалисту по работе в «Уфе». В последний раз защитник выступал за первую команду «быков» в декабре 2019-го, после чего длительное время восстанавливался от травм. В нынешнем сезоне он ограничился 31 минутой за дубль «Краснодара» во встрече с клубом «Чертаново» в ФНЛ, поэтому данное решение тренера казалось крайне рискованным.
Как заявил Гончаренко на предматчевой пресс-конференции, его задачами на остаток первенства являются стабилизация результатов, нормализация игры в обороне и ознакомление с футболистами. И казалось, что встреча с «Арсеналом» идеально подходит для решения всех трёх пунктов. По крайней мере, по той причине, что ещё в четверг туляки сражались с ЦСКА в Кубке России и вряд ли успели должным образом восстановиться. Кроме того, Дмитрий Парфёнов не мог рассчитывать на Александра Ломовицкого, в предыдущем туре получившего четвёртый «горчичник».
После первых 45 минут можно было сделать несколько промежуточных выводов: во-первых, «Арсенал» даже в таком состоянии способен не только играть на равных, но и превосходить нынешний «Краснодар», во-вторых, смены тренера и эмоциональной встряски недостаточно для решения проблем «быков». Обычно приход нового наставника помогает спортсменам раскрепоститься и хотя бы на время улучшить показатели, но не в данном случае. Чёрно-зелёные явно чувствовали себя не в своей тарелке.
В первом тайме «Краснодар» уступил «Арсеналу» по всем ключевым показателям: хозяева нанесли в два раз больше ударов по воротам (10:5), были точнее в передачах (77% — 74%) и даже превзошли гостей по проценту владения мячом (52,5% — 47,5%). Последнее казалось наиболее удивительным, ведь в последних десяти встречах южане лишь раз уступили по данному показателю — «Динамо» в 23-м туре. При этом нельзя было сказать, что Гончаренко намеренно решил отдать инициативу сопернику и действовать вторым номером. Просто постоянные ошибки и плохое движение без мяча не позволяли не только осуществлять контроль на привычном уровне, но и создавать опасные моменты у ворот Егора Шамова.
В целом, «Краснодару» не хватало согласованности. Причём это касалось и нападения, и защиты. На одной половине поля это мешало организовывать фирменные комбинационные атаки, ввиду чего вся опасность возникала после индивидуальных действий Реми Кабеллы или Вандерсона, а на другой — приводило к колоссальным провалам. Опорники не контролировали площадь перед штрафной, вследствие чего «пушкари» регулярно оказывались первыми на мяче после выносов. А Александр Мартынович и Кайо допускали грубые оплошности. После таких ошибок чудом не отличились Евгений Луценко и Владислав Пантелеев. Однако апогеем стал эпизод в центре поля, в ходе которого бразилец и белорус вместе пошли за одним верховым мячом и столкнулись друг с другом, поспособствовав организации контрвыпада хозяев.
В перерыве Гончаренко не удалось достучаться до своих подопечных, вследствие чего проблемы сохранились. Да, процент владения мячом удалось подтянуть, но не более. Моментов по-прежнему не было, высокий прессинг казался неорганизованным, в обороне регулярно возникали сложности, а зона перед штрафной оставалась бесхозной. Неудивительно, что в итоге именно из неё пришёл роковой удар Горана Чаушича. Не обошлось без доли везения, но гости оказались в роли догоняющих.
С этого момента территориальное преимущество «Краснодара» было подавляющим. Правда, причина не в возросшем уровне игры, а в снижении активности «Арсенала». Коллектив Дмитрия Парфёнова сосредоточился на обороне собственных ворот и отдал мяч оппоненту, вследствие чего тому удалось завершить встречу с привычным преимуществом по владению (55% — 45%). Однако комбинационная игра по-прежнему не клеилась, свидетельством чему являются всего четыре удара по воротам Шамова. Причём в створ пришёлся лишь один, да и то со штрафного.
В начале второго тайма Гончаренко убрал с поля неудачно дебютировавшего в сезоне Стоцкого и выпустил Игоря Смольникова, а до финального свистка произвёл ещё четыре замены. Появление Ари и Евгения Маркова явно было произведено с расчётом на навал, но организовать его не получилось. В действиях гостей не чувствовалось ни желания, ни заряженности на борьбу, в связи с чем попытки прижать соперника к воротам не увенчались успехом. Изменить положение дел могло разве что падение Маркова в штрафной, но арбитр Иван Сиденков не решился указать на «точку». Среди запасных активнее других смотрелся Магомед-Шапи Сулейманов. Но его индивидуального мастерства было недостаточно для того, чтобы вырвать хотя бы балл.
«Краснодар» проиграл «Арсеналу» впервые с 2017 года. Команда продемонстрировала, что неудачи в последних матчах нельзя связывать исключительно с тренерскими ошибками, а часть их причин лежит в эмоциональной плоскости. По окончании встречи Гончаренко согласился с этим и заявил, что в нынешнем сезоне в игре «быков» вряд ли стоит ждать солидных улучшений.
«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно много усилий приложить, чтобы переломить ситуацию. Нужно стиснуть зубы и работать, а не кивать друг на друга. Конечно, фронт работ ещё большой, но есть моменты, которые мне понравились. Команда психологически сильная, просто попали в зону турбулентности. Осталось немного времени до окончания чемпионата. Нужно уже готовиться к следующему», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
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