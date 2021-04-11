«Фронт работ ещё большой»: «Краснодар» проиграл первый матч под руководством Гончаренко

«Краснодар» неудачно начал сотрудничество с Виктором Гончаренко и проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством нового главного тренера. Встреча на стадионе в Туле завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев и указала на наличие серьёзных системных проблем у гостей. По окончании встречи это признал сам наставник, отметив, что нужно приложить ещё много усилий, чтобы исправить ситуацию.

Дебют Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара» обещал стать одним из главных событий 25-го тура чемпионата России. Бывший наставник московского ЦСКА возглавил новый для себя коллектив лишь 6 апреля, а уже через пять суток был вынужден пройти вместе с ним непростое испытание. «Быкам» предстоял выездной матч с «Арсеналом», потеря очков в котором могла не только перечеркнуть шансы на попадание в еврокубки. Начиная с февраля команда одержала всего одну победу в девяти встречах и успела вылететь из Кубка страны и Лиги Европы, а очередной провал мог загнать их в глубокую психологическую яму.

Наверняка многие ожидали, что Гончаренко решит перетряхнуть состав с целью приободрить своих подопечных, но тот ограничился минимальными изменениями. В полузащите перебравшего жёлтых карточек Виктора Классона сменил Алексей Ионов, а на правом фланге обороны появился Дмитрий Стоцкий, хорошо знакомый белорусскому специалисту по работе в «Уфе». В последний раз защитник выступал за первую команду «быков» в декабре 2019-го, после чего длительное время восстанавливался от травм. В нынешнем сезоне он ограничился 31 минутой за дубль «Краснодара» во встрече с клубом «Чертаново» в ФНЛ, поэтому данное решение тренера казалось крайне рискованным.

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Как заявил Гончаренко на предматчевой пресс-конференции, его задачами на остаток первенства являются стабилизация результатов, нормализация игры в обороне и ознакомление с футболистами. И казалось, что встреча с «Арсеналом» идеально подходит для решения всех трёх пунктов. По крайней мере, по той причине, что ещё в четверг туляки сражались с ЦСКА в Кубке России и вряд ли успели должным образом восстановиться. Кроме того, Дмитрий Парфёнов не мог рассчитывать на Александра Ломовицкого, в предыдущем туре получившего четвёртый «горчичник».

После первых 45 минут можно было сделать несколько промежуточных выводов: во-первых, «Арсенал» даже в таком состоянии способен не только играть на равных, но и превосходить нынешний «Краснодар», во-вторых, смены тренера и эмоциональной встряски недостаточно для решения проблем «быков». Обычно приход нового наставника помогает спортсменам раскрепоститься и хотя бы на время улучшить показатели, но не в данном случае. Чёрно-зелёные явно чувствовали себя не в своей тарелке.

В первом тайме «Краснодар» уступил «Арсеналу» по всем ключевым показателям: хозяева нанесли в два раз больше ударов по воротам (10:5), были точнее в передачах (77% — 74%) и даже превзошли гостей по проценту владения мячом (52,5% — 47,5%). Последнее казалось наиболее удивительным, ведь в последних десяти встречах южане лишь раз уступили по данному показателю — «Динамо» в 23-м туре. При этом нельзя было сказать, что Гончаренко намеренно решил отдать инициативу сопернику и действовать вторым номером. Просто постоянные ошибки и плохое движение без мяча не позволяли не только осуществлять контроль на привычном уровне, но и создавать опасные моменты у ворот Егора Шамова.

В целом, «Краснодару» не хватало согласованности. Причём это касалось и нападения, и защиты. На одной половине поля это мешало организовывать фирменные комбинационные атаки, ввиду чего вся опасность возникала после индивидуальных действий Реми Кабеллы или Вандерсона, а на другой — приводило к колоссальным провалам. Опорники не контролировали площадь перед штрафной, вследствие чего «пушкари» регулярно оказывались первыми на мяче после выносов. А Александр Мартынович и Кайо допускали грубые оплошности. После таких ошибок чудом не отличились Евгений Луценко и Владислав Пантелеев. Однако апогеем стал эпизод в центре поля, в ходе которого бразилец и белорус вместе пошли за одним верховым мячом и столкнулись друг с другом, поспособствовав организации контрвыпада хозяев.

В перерыве Гончаренко не удалось достучаться до своих подопечных, вследствие чего проблемы сохранились. Да, процент владения мячом удалось подтянуть, но не более. Моментов по-прежнему не было, высокий прессинг казался неорганизованным, в обороне регулярно возникали сложности, а зона перед штрафной оставалась бесхозной. Неудивительно, что в итоге именно из неё пришёл роковой удар Горана Чаушича. Не обошлось без доли везения, но гости оказались в роли догоняющих.

С этого момента территориальное преимущество «Краснодара» было подавляющим. Правда, причина не в возросшем уровне игры, а в снижении активности «Арсенала». Коллектив Дмитрия Парфёнова сосредоточился на обороне собственных ворот и отдал мяч оппоненту, вследствие чего тому удалось завершить встречу с привычным преимуществом по владению (55% — 45%). Однако комбинационная игра по-прежнему не клеилась, свидетельством чему являются всего четыре удара по воротам Шамова. Причём в створ пришёлся лишь один, да и то со штрафного.

В начале второго тайма Гончаренко убрал с поля неудачно дебютировавшего в сезоне Стоцкого и выпустил Игоря Смольникова, а до финального свистка произвёл ещё четыре замены. Появление Ари и Евгения Маркова явно было произведено с расчётом на навал, но организовать его не получилось. В действиях гостей не чувствовалось ни желания, ни заряженности на борьбу, в связи с чем попытки прижать соперника к воротам не увенчались успехом. Изменить положение дел могло разве что падение Маркова в штрафной, но арбитр Иван Сиденков не решился указать на «точку». Среди запасных активнее других смотрелся Магомед-Шапи Сулейманов. Но его индивидуального мастерства было недостаточно для того, чтобы вырвать хотя бы балл.

«Краснодар» проиграл «Арсеналу» впервые с 2017 года. Команда продемонстрировала, что неудачи в последних матчах нельзя связывать исключительно с тренерскими ошибками, а часть их причин лежит в эмоциональной плоскости. По окончании встречи Гончаренко согласился с этим и заявил, что в нынешнем сезоне в игре «быков» вряд ли стоит ждать солидных улучшений.

«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно много усилий приложить, чтобы переломить ситуацию. Нужно стиснуть зубы и работать, а не кивать друг на друга. Конечно, фронт работ ещё большой, но есть моменты, которые мне понравились. Команда психологически сильная, просто попали в зону турбулентности. Осталось немного времени до окончания чемпионата. Нужно уже готовиться к следующему», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».