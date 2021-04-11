Сычёв считает, что у «Спартака» мало шансов на чемпионство

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв считает, что у московского «Спартака» меньше шансов на чемпионский титул Российской премьер-лиги, чем у петербургского «Зенита».
Сычёв считает, что у «Спартака» мало шансов на чемпионство
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«Для интриги было бы хорошо, чтобы борьба за лидерство продолжилась. Но если честно, маловероятно «Спартаку» зацепиться, «Зенит» пока выглядит очень уверенно, шансы на их потерю очков в следующих матчах невелики. Тем более у «Зенита» комфортный календарь, а «Спартаку» ещё предстоят тяжёлые игры», — цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в активе. «Зенит» лидирует с 51 очком.

Ранее Сычёв заявил, что у него самые радужные ожидания от матча «Локомотив» — «Спартак».

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