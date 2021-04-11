Сычёв: самые радужные ожидания от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самые радужные ожидания от этого матча. Два клуба, которые показали на весеннем отрезке самый яркий и качественный футбол, сойдутся в очном противостоянии», — цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что в дерби никогда нет фаворитов.

«Не могу здесь кого-то выделить, встречаются два сильных соперника, которые борются сейчас за самые высокие места в таблице», — добавил Сычёв.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее первый тренер Георгия Джикии рассказал о двояких ощущениях перед матчем «Локомотив» — «Спартак».