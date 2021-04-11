Первый тренер Джикии рассказал о двояких ощущениях перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Тренер защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Александр Антипов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак».

«Недавно беседовали с ним по видеосвязи. Интересно пообщаться накануне такого принципиального для него матча «Локомотив» — «Спартак». Предстоит необычное дерби: мой лучший воспитанник будет играть против нашей с ним родной команды, в которой к тому же выступает другой мой талантливый выпускник — Даниил Куликов. А на лавке «Локомотива» — мой друг детства Олег Пашинин», — цитирует Антипова «Матч ТВ».

Тренер рассказал о двояких ощущениях перед матчем.

«В общем, испытываю двоякие ощущения. Будет очень интересно. Соперники подходят к матчу в хорошей форме — давно такого не было, чтобы «Локомотив» со «Спартаком» сражались за место в Лиге чемпионов. В Черкизове страшнейший ажиотаж — все просят билеты, а их просто нет. Ради таких матчей и стоит жить», — поделился он.

Антипов отметил, что Джикия перед этим матчем настроен решительно.

«Он сказал мне, что в составе «Спартака» «Локомотиву» ни разу не проигрывал. А я ответил, что любая серия когда-то прерывается», — сказал тренер.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» постером из знаменитого вестерна.