Дзагоев рассказал о несостоявшейся встрече с Гончаренко после отставки тренера из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как в команде встретили нового главного тренера Ивицу Олича.

«Встретили Ивицу хорошо, уже сработались с ним. По изменениям пока ничего говорить не хочу: нужно как минимум полгода, чтобы увидеть полную картину при новом тренере», — цитирует Дзагоева Sport24.

Также полузащитник рассказал о прощании с Виктором Гончаренко.

«Поговорили с Виктором Михайловичем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и матчи. Вместе с Кириллом Набабкиным должны были увидеться с ним после Тулы — поужинать, пообщаться, — но он уже был в Краснодаре. Но всё равно на связи — после победы в кубке Гончаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения», — сказал он.

Ранее Дзагоев высказался о первых матчах ЦСКА под руководством Олича.