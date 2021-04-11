Дзагоев высказался о первых матчах ЦСКА под руководством Олича

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о первых матчах под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

«Почему ЦСКА пропускает первым от таких соперников, как «Тамбов» и «Арсенал»? Тяжело сказать, но уже хорошо, что мы проявляем характер. Конечно, при таком доминировании нужно забивать первыми и доводить дело до логической победы, а мы сами себе устраиваем нервотрёпку», — цитирует Дзагоева Sport24.

Полузащитник рассказал, что говорил Олич перед заменой в кубковой встрече с тульским «Арсеналом».

«Перед игрой он спрашивал, как я себя чувствую, и предупредил, что даст мне около 30 минут игрового времени. Примерно так и получилось: счёт 1:1, у «Арсенала» удалили игрока. Прямо перед моим выходом на поле Олич сказал: «Давай, Дзага, сейчас как раз твоя игра!» — отметил он.

Также Дзагоев прокомментировал результативную передачу на Марио Фернандеса в игре с туляками.

«Мы уже с Марио лет десять вместе играем, это бесследно не проходит. Если честно, мне уже тяжелее его не понять, чем понять! Открывания Марио — просто топ, мы очень часто играем в созидании», — сказал полузащитник.

12 апреля ЦСКА сыграет первый домашний матч под руководством Олича в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором».

Ранее Олич высказался о жеребьёвке Кубка России.