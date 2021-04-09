Олич высказался о жеребьёвке Кубка России

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о жеребьёвке полуфинальной стадии Кубка России по футболу, по итогам которой красно-синим достался столичный «Локомотив».
Олич высказался о жеребьёвке Кубка России
  • © РИА Новости / Юлия Честнова

«Нам выпал самый сложный вариант из всех! «Локомотив» наравне с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть шанс попасть в финал, и эта цель сохраняется. Мы видели последние семь-восемь матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало мячей, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привёл в хорошую форму команду и игроков», — цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

Матч состоится 21 апреля на «РЖД Арене» в Москве.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка России по футболу.

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