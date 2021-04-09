Источник: Мусаев может стать главным тренером «Краснодара-2»

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Бывший главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев может возглавить вторую команду клуба.
Источник: Мусаев может стать главным тренером «Краснодара-2»
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в настоящий момент 37-летний специалист имеет и другие варианты продолжения карьеры.

Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:5). Его место занял белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб интересуется футболистом «Краснодара» Черниковым.

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