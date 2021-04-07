СМИ: Немецкий клуб интересуется футболистом «Краснодара» Черниковым
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. Отмечается, что летом 2020 года немцы уже отправляли запрос в российский клуб по поводу игрока, а в ближайшее трансферное окно «Ганновер» попытается взять Черникова в аренду с правом выкупа.
Черников является воспитанником «Краснодара». На его счету восемь матчей и ни одного результативного действия за основную команду.
Ранее сообщалось, что Александр Ермакович войдёт в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».