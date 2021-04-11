Стал известен стартовый состав «Краснодара» в первом матче под руководством Гончаренко

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Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стал известен стартовый состав «Краснодара» в первом матче под руководством Гончаренко
  • РИА Новости

В стартовом составе «Арсенала» выйдут Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

В стартовом составе «Краснодара» — Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры — в 14:00 мск.

Отметим, что предстоящим матч станет первым для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера краснодарского клуба.

Ранее Дзагоев рассказал о прощании с Гончаренко.

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