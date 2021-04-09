Ташуев считает, что Мусаев работал в «Краснодаре» в тепличных условиях

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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, который ныне возглавляет «Чайку» из Ростовской области, ответил на слова экс-наставника краснодарского клуба Мурада Мусаева.
Ташуев считает, что Мусаев работал в «Краснодаре» в тепличных условиях
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Мусаев в интервью резко отреагировал на критику своей работы со стороны Ташуева. 

«Что касается так называемой критики: мне как эксперту звонят журналисты и задают разные вопросы — я делюсь собственным мнением. Если мне не звонят — я молчу. Всё просто. Когда Мусаев пройдёт большой путь, а не поработает в тепличных условиях, как у Сергея Николаевича Галицкого, тогда пусть что-то говорит. Я же продолжаю заниматься любимым делом», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

По его словам, ему всё равно, что говорит о нём Мусаев.

Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (0:5). Его место занял белорусский специалист Виктор Гончаренко. Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мусаев может стать главным тренером «Краснодара-2».

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