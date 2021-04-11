Гендиректор «Ахмата» отреагировал на слухи про договорной матч с «Уфой»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал подозрения о странном характере матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление — они знают, где это сделать», — цитирует Айдамирова Sport24.

Гендиректор грозненского клуба считает, что вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча подряд.

«Мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге — отскочили. Это что, договорняк? Бред какой-то — слушать, комментировать это… Ещё раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции», — сказал он.

По мнению Айдамирова, победа над «Краснодаром» сыграла с «Ахматом» злую шутку.

«Мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Сядем, обсудим и будем решать проблемы», — сказал гендиректор «Ахмата».

Матч «Уфа» — «Ахмат» прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что Газизов доволен дебютом Стукалова в качестве главного тренера «Уфы».