Газизов доволен дебютом Стукалова в качестве главного тренера «Уфы»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды в первом матче под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова — над грозненским «Ахматом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Безусловно, назначение нового тренера — это всегда эмоциональный подъём, сегодня мы играли более агрессивно и цельно, чем соперник. Конечно, тяжело играть два матча с одним и тем же клубом, но в этот раз мы были лучше. В кубковой игре мы не реализовали свои моменты, а в конце выглядели лучше, но получилось так, как получилось. В общем, ребята большие молодцы, выполнили всё, что тренер сказал. Это и дало такой результат», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, то доволен таким дебютом Стукалова.

«Такая уверенная победа. Поздравляю Алексея Борисовича и говорю ему спасибо!» — добавил Газизов.

9 апреля Стукалов сменил подавшего в отставку Рашида Рахимова на посту главного тренера «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Уфа» прервала безвыигрышную серию в РПЛ, разгромив «Ахмат».