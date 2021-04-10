Газизов доволен дебютом Стукалова в качестве главного тренера «Уфы»
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«Безусловно, назначение нового тренера — это всегда эмоциональный подъём, сегодня мы играли более агрессивно и цельно, чем соперник. Конечно, тяжело играть два матча с одним и тем же клубом, но в этот раз мы были лучше. В кубковой игре мы не реализовали свои моменты, а в конце выглядели лучше, но получилось так, как получилось. В общем, ребята большие молодцы, выполнили всё, что тренер сказал. Это и дало такой результат», — приводит слова Газизова Sport24.
Он отметил, то доволен таким дебютом Стукалова.
«Такая уверенная победа. Поздравляю Алексея Борисовича и говорю ему спасибо!» — добавил Газизов.
9 апреля Стукалов сменил подавшего в отставку Рашида Рахимова на посту главного тренера «Уфы».
Ранее сообщалось, что «Уфа» прервала безвыигрышную серию в РПЛ, разгромив «Ахмат».