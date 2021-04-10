«Уфа» прервала безвыигрышную серию в РПЛ, разгромив «Ахмат»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Уфе» принесли голы Филипа Мрзляка, отличившегося на 13-й минуте, и Неманьи Милетича, забившего на 54-й минуте.
Автогол — в пассиве игрока «Ахмата» Уилкера Анхеля, срезавшего мяч в свои ворота на 36-й минуте.
«Уфа», прервавшая семиматчевую безвыигрышную серию, набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 32 очками — 11-й.
Ранее сообщалось, что гол Глушакова принёс «Химкам» победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ.