«Уфа» прервала безвыигрышную серию в РПЛ, разгромив «Ахмат»

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«Уфа» одержала разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уфа» прервала безвыигрышную серию в РПЛ, разгромив «Ахмат»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Уфе» принесли голы Филипа Мрзляка, отличившегося на 13-й минуте, и Неманьи Милетича, забившего на 54-й минуте.

Автогол — в пассиве игрока «Ахмата» Уилкера Анхеля, срезавшего мяч в свои ворота на 36-й минуте.

«Уфа», прервавшая семиматчевую безвыигрышную серию, набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 32 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что гол Глушакова принёс «Химкам» победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ.

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