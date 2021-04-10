Гол Глушакова принёс «Химкам» победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Денис Глушаков.
«Химки» набрали 38 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» потерпел шестое поражение подряд и находится на последнем, 16-м месте с 13 очками.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко является одним из основных кандидатов на замену Марко Николича в московском «Локомотиве».