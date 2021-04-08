СМИ: Черевченко является одним из основных кандидатов на замену Николича в «Локомотиве»

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко является одним из основных кандидатов на замену Марко Николича в московском «Локомотиве».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в клубе, в случае ухода Николича в руководстве «Локомотива» есть люди, заинтересованные в приглашении Черевченко на пост главного тренера.

46-летний специалист возглавляет «Химки» с сентября 2020 года. Черевченко начал тренерскую карьеру в «Локомотиве» и на разных постах проработал в клубе с 2008 по 2016 год, после чего тренировал «Балтику» и «Арсенал».

Нынешний наставник «Локомотива» Марко Николич работает с командой с июня 2020 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления ещё на год.

Ранее появилась информация, что «Кайрат» провёл переговоры с Черевченко.