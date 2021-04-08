«Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ»: Шахбулатов о карьере Нурмагомедова в футболе и сравнении Роналду с Месси

Лионель Месси — очень хороший футболист, но лучший в мире — Криштиану Роналду. Такое мнение в интервью RT высказал бывший претендент на титул ACA в легчайшем весе Шамиль Шахбулатов. Он рассказал, почему в молодости выбрал смешанные единоборства, оценил перспективы Хабиба Нурмагомедова в РПЛ и объяснил, почему не станет биться с действующим чемпионом лиги Магомедом Бибулатовым. Помимо прочего, боец рассказал, как ему удаётся совмещать карьеру в ММА с работой охранника и почему он не собирается увольняться.

— На ACA 121 вы проведёте поединок с Олегом Борисовым. На ваш взгляд, победа над ним способна принести вам ещё один шанс побороться за титул?

— Не исключаю, что после этого боя мне могут присвоить статус первого претендента на пояс. Сейчас я нахожусь на пятом месте в рейтинге легчайшего веса ACA, Олег занимает девятую строчку. Но всё это не столь важно, ведь я не буду драться за титул, пока им владеет Магомед Бибулатов. Мы друзья, тренируемся в одном зале.

— В своё время президент ACA Алексей Яценко заявлял, что лига будет бороться с подобным. Как поступите, если руководство потребует от вас сразиться с Магомедом?

— Я всё равно откажусь. В лиге есть достаточно соперников, с которыми был бы готов войти в клетку. Но поступаться своими принципами и сражаться с Бибулатовым я не намерен.

— А как насчёт возможного перехода в другой вес. Допустим, вы получите статус первого претендента на титул, а руководство предложит вам подняться на одну или две категории выше?

— Нет, выступление в полулёгком или лёгком дивизионах я пока не рассматриваю. Если бы я и решился сменить категорию, то скорее всего перешёл бы в наилегчайший вес (до 56,7 кг).

— Как в этом случае быть с весогонкой, ведь у вас весьма солидный рост для данной категории, 175 см?

— Да, вы правы. С таким ростом я считаюсь слишком высоким даже для легчайшего веса, но на данный момент мне комфортно драться в нём. Возможно, когда-нибудь я рассмотрю возможность подняться выше, но на данный момент в этом нет смысла. Кроме того, в этих дивизионах поясами также владеют россияне — Магомедрасул Хасбулаев и Абдул-Азиз Абдулвахабов.

— На прошедшем шоу ACA Бибулатов победил Дэниеля де Альмейду Жубилео, которому вы ранее уступили. Как оцените выступление Магомеда в этом бою?

— Бибулатов — очень техничный и тактически умный боец. В своих поединках я преимущественно делаю акцент на мощь, а он старается действовать более тонко, выверено, переигрывать своих оппонентов. Можно сказать, что в той схватке ему всё удалось. Магомед очень здорово работал на дистанции, классно маневрировал, не давал Жубилео попадать. В такие моменты Дэниел начинает испытывать проблемы. Ему гораздо удобнее, когда визави стоит прямо напротив него и позволяет наносить удары по себе. Как только бой пошёл не по плану, бразилец оказался в сложном положении.

— Все успели восхититься выступлением Бибулатова в той схватке. Но заметили ли вы какие-либо минусы в его работе?

— Я бы не сказал, что Магомед что-либо делал неправильно в той битве. Но надо понимать, что серьёзный отпечаток на выступление наложила полученная травма. За две недели до поединка он повредил колено, поэтому в преддверии турнира не мог бегать, спарринговать, работал преимущественно на лапах.

— Пару дней назад о своём возвращении в промоушен объявил Рустам Керимов. Вам было бы интересно сразиться с ним?

— В случае победы над Борисовым, вижу для себя трёх возможных соперников. Первый — Жубилео. Уступил ему в прошлом году и очень хотел бы провести с ним бой-реванш. Второй — Расул Мирзаев, но драться с ним хотел бы в полулёгком весе. В 2019 году мы уже встречались в рамках легчайшего дивизиона, но мне кажется, там он чувствовал себя не совсем комфортно. Думаю, вместе мы способны явить зрелище, достойное главного события турнира ACA. И третий — Керимов, очень сильный спортсмен. С удовольствием встретился бы с ним.

— Керимов является бывшим чемпионом ACA, не потерпел ни одного поражения в карьере. Как думаете, промоушен сходу предоставит ему шанс побороться за титул?

— Мне кажется, для начала матчмейкеры захотят устроить ему проверку. Всё же он не выступал с декабря 2019 года. Но сейчас ситуация такая, что на трофей в легчайшем весе не так много претендентов. Жубилео только уступил пояс и сразу не получит шанса вернуть его. Абдул-Рахман Дудаев тренируется в одной команде с Бибулатовым и не будет биться с ним. То же самое касается и меня. Поэтому в целой категории остаётся всего несколько достойных соперников для чемпиона. С учётом этого, не удивлюсь, если Рустаму сразу организуют встречу с Магомедом. Всё же оба являются очень сильными бойцами, а их схватка может привлечь внимание болельщиков.

— Насколько известно, в свободное от тренировок время вы работаете охранником. Это не мешает вашей карьере?

— Нет. Я работаю восемь дней в месяц, а в период подготовки к турнирам мне позволяют сосредоточиться на тренировках. В целом, в компании очень лояльно относятся к моей карьере в смешанных единоборствах, поэтому помогают на этом поприще.

— Что именно вы охраняете?

— Здание в центре Грозного. Помимо прочего, в нём находятся офисы ACA, фитнес-центр.

— Бывали ли на работе случаи, когда был риск получить серьёзное повреждение?

— Нет, до настоящего момента ничего подобного не случалось. И мне кажется, что в будущем своего рода ЧП тоже не произойдёт.

— Почему не оставите эту работу, ведь вы один из топ-бойцов своего дивизиона и вряд ли мало зарабатываете?

— Дело в коллективе. Я уже привык к людям, с которыми общаюсь, они мне симпатичны. Поэтому у меня нет никакого желания оставлять это место. Если решат уволить, то придётся смириться с этим. Но сам уходить не собираюсь.

— Наверное, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич — самый известный пример бойца, продолжающего ходить на обычную работу, несмотря на успешную карьеру в ММА. Как думаете, что мотивирует его?

— Думаю, ему приятно оказывать помощь другим, делать добро, ощущать близость к народу. Работа пожарным — очень достойная. Они одними из первых пребывают на место происшествия, спасают людей. Не думаю, что он решит отказаться от этого, пусть и получает за поединок порядка миллиона долларов. Если бы я был на его месте, то поступил бы точно так же.

— Если бы ACA предложил вам $1 млн за поединок, вы всё равно не оставили бы работу охранника?

— Нет, конечно.

— Насколько можно судить по вашей странице в Instagram, вы увлекаетесь футболом. Совсем недавно опубликовали видеозапись гола Криштиану Роналду в ворота «Сампдории» после удара головой. Португалец — ваш любимый футболист?

— Нет, я бы так не сказал. Несомненно, слежу за Роналду, как и за многими другими известными футболистами. Но как такового любимого игрока у меня нет. Что касается клуба, то на протяжении долгого времени болею за «Барселону».

Сам стараюсь регулярно выходить на поле. Ведь это не только удовольствие, но и отличная кардиотренировка, которая помогает улучшить выносливость.

Обычно мы играем на всё поле по 90 минут. Я исполняю роль левого полузащитника, поэтому около 60% времени мне приходится бегать, постоянно ускоряться. Но всё это идёт на пользу, поэтому стараюсь никогда не пропускать футбол. Даже если мне пишут в 2-3 часа ночи, всё равно иду.

— Это увлечение у вас с детства?

— Конечно. Ещё в раннем возрасте гоняли мяч с ребятами. Ворот не было, поэтому ставили кирпичи вместо штанг и играли прямо на трассе.

— Тогда не было желания пойти в футбольную секцию?

— Да, в детстве я занимался в такой. Но там всё складывалось не очень удачно. Быстро понял, что серьёзных перспектив нет.

— В чём было дело?

— Одна из причин была в тренере. Многие его не слушали, а он сам не горел желанием развивать футболистов. Главное для него было провести занятие, а остальное вторично. Возможностей совершенствоваться я не видел, а тратить время впустую не хотелось. Поэтому и ушёл.

— Как получилось так, что сменили футбол на ММА?

— До того, как начать тренироваться по смешанным единоборствам, я занимался тхэквондо. Тогда же начал смотреть шоу PRIDE и UFC. Доставал кассеты с записями турниров. На тот момент знал лишь один болевой приём — треугольник, вот и отрабатывал его на двоюродных братьях. А целенаправленно заниматься ММА я начал лишь в 17-18 лет, когда оказался в зале «Беркут». Туда меня привёл мой друг Ахмад Саламов.

— Вы сказали, что болеете за «Барселону», но при этом выкладываете посты с Криштиану. На чьей вы стороне в извечном споре Месси с Роналду?

— Если честно, то считаю Роналду лучшим футболистом, хотя Месси тоже очень хорош. Но Криштиану без остатка отдаётся своему делу, предельно мотивирован. Многие думают, что если человек болеет за «Барселону», то делает это исключительно из-за Лионеля. Но в моём случае это не так. Даже если аргентинец уйдёт, я всё равно буду поддерживать каталонский клуб.

— Месси зачастую называют своего рода футболистом-инопланетянином, успех которого предопределил талант, а Роналду — трудягой. Это говорит о том, что вы в какой-то степени больше цените старание и ассоциируете себя с Криштиану?

— Да, безусловно. Роналду — человек, который сделал себя сам. Это заставляет лишний раз восторгаться португальцем.

— Кого бы вы включили в топ-5 лучших футболистов в истории?

— Роналду и Месси однозначно попали бы в этот список. Также включил бы туда Зинедина Зидана, Мохаммеда Салаха, а также Киллиана Мбаппе. Молодой, но очень талантливый футболист. В целом же, выдающихся игроков было более чем достаточно. Безусловно, это Пеле, бразилец Роналдо, Диего Марадона — можно долго перечислять. Тот же Златан Ибрагимович. Уму непостижимо, что он вытворяет на поле. Машет ногами так, будто выступает на соревнованиях по карате.

— Ибрагимович как раз занимался тхэквондо, как и вы. Могли бы и сами сейчас такие голы оформлять.

— Иногда у меня и правда получается забивать красиво. Были голы «ножницами», да и с середины поля удавалось отличаться — в пятом или шестом классе получилось подобное. Но на мой взгляд, лучше всего смотрятся удары со штрафных. Недавно у меня как раз был такой. Понравился настолько, что выложил видео в Instagram.

— Сейчас много говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов был бы не прочь попробовать себя в футболе. Вы не пересекались с ним на поле?

— Нет. Конечно, мы с ним знакомы, но вместе играть не приходилось.

— Сам Нурмагомедов признавался, что очень хотел бы выступить за «Спартак». Как думаете, это возможно?

— На мой взгляд, Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. Возможно, нужно немного потренироваться, но не думаю, что у него были бы проблемы. Если быть честным, уровень чемпионата России довольно низкий.

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— На протяжении последних двух сезонов отечественные клубы крайне неудачно выступают в еврокубках. Как думаете, в чём причина?

— Считаю, что у российских футболистов нет мотивации. Они зарабатывают хорошие деньги, что ещё нужно? Когда ты смотришь матчи РПЛ, складывается впечатление, что большая часть игроков просто отбывает номер. Команда проигрывает 0:1 и даже не пытается отыграться — катает мяч на своей половине поля. При этом в зоне соперника одинокий нападающий ждёт верховой передачи. Так счёт не сравнять. Не поймите меня неправильно, я люблю смотреть футбол и регулярно это делаю. Скажем, та же АПЛ приносит настоящее удовольствие.

— В Instagram я также видел у вас ролик из игры Pro Evolution Soccer. Я так понимаю, футбольными симуляторами тоже увлекаетесь?

— Да, правда мне особо нравилось играть в PES ещё на старых приставках — PS One. Но с годами это увлечение не прошло. Раз в несколько дней встречаемся с другом, берём сладости, чипсы, сок и садимся играть в футбол. Кто выиграет десять матчей, тот и победил.

— Бибулатов говорил, что сам любит серию Pro Evolution Soccer. Не играли с ним?

— Пока нет. На самом деле, надо как-нибудь пригласить его домой и «наказать» в PES (смеётся). Сам Магомед очень увлекается футболом, болеет за ПСЖ.

— Так как вы не хотите драться с Бибулатовым в клетке, возможно, согласитесь провести с ним серию матчей в Pro Evolution Soccer?

— C радостью. Мне было бы очень интересно сыграть с ним. Если бы уступил, было бы очень обидно. Когда проигрываю, то очень сильно нервничаю. Иногда хочется бросить джойстик, ударить по телевизору. Но вместо этого встаю, отдаю геймпад другу и выхожу из комнаты.