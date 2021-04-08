Джонсон проиграл Мораешу в титульном бою турнира ONE Championship
Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Адриано Мораеш одержал победу над американцем Деметриусом Джонсоном в титульном бою турнира ONE Championship.
Поединок завершился нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Мораеш защитил титул чемпиона One Championship.
Ранее Бибулатов заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Джонсоном.
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