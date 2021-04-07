Боец ACA Шахбулатов поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Бавария» — ПСЖ

Российский боец Шамиль Шахбулатов, выступающий в промоушене ACA, поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен».

«Бавария» — очень сильная команда. Однако отсутствие Роберта Левандовски — очень большая потеря. В свою очередь, Мбаппе в деле. Киллиан — очень быстрый футболист и способен забить мюнхенцам. Не рискну дать прогноз на итоговый счёт, но думаю, что «Пари Сен-Жермен» точно забьёт как минимум один мяч», — заявил Шахбулатов RT.

Матч «Бавария» — ПСЖ состоится 7 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гнабри пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ из-за коронавируса.