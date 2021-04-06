Сухая серия «Сити» и «Реал» без Рамоса: чем интересны четвертьфиналы Лиги чемпионов в Манчестере и Мадриде

Во вторник стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лучший бомбардир турнира Эрлинг Холанд в составе дортмундской «Боруссии» попытается прервать сухую серию команды Пепа Гвардиолы, которая не пропускает в самом престижном клубном турнире на протяжении 706 минут. А «Реал» намерен остановить звёздное нападение «Ливерпуля», несмотря на потерю четырёх ключевых исполнителей, в том числе Серхио Рамоса.

«Сити» не пропускает больше 10 часов, но «Боруссия» верит в Холанда

В самом престижном клубном турнире Европы дортмундская «Боруссия» до столь поздней стадии не добиралась четыре года. И, судя по выступлениям в национальном первенстве, в следующем сезоне будет лишена возможности повторить прорыв. Домашнее поражение от «Айнтрахта» увеличило отставание коллектива Эдина Терзича от лидирующего квартета Бундеслиги до семи очков. С учётом расписания последних семи туров нагнать конкурентов будет непросто. Тем более что по весне у чёрно-золотых обострились проблемы с обороной.

Слабая защита грозит оставить немцев и за бортом Лиги чемпионов. Ведь в четвертьфинале им противостоит едва ли не лучшая атака континента. «Манчестер Сити» пробивал отметку в 100 забитых мячей в каждом из сезонов под руководством Пепа Гвардиолы. И розыгрыш-2020/21, несмотря на все коронавирусные осложнения, исключением не стал. Достаточно вспомнить, как на протяжении первого круга отборочной стадии англичане отличались каждый игровой вечер минимум трижды. Да и в АПЛ их средняя результативность сегодня фиксируется на уровне 2,13 мяча.

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Особенно опасны «горожане» дома, где уже дюжину встреч не терпят поражений в международных турнирах. Последние три матча плей-офф ЛЧ на «Этихаде» коллектив Гвардиолы и вовсе выиграл. Если же вспомнить, что вице-чемпион АПЛ последний раз терял очки на родном стадионе аж 15 декабря, то перспективы дортмундцев во вторник кажутся туманными. Это прекрасно понимают все немецкие футболисты, чего не скрывает даже ветеран команды Себастьян Кель.

«Честно говоря, были две команды, которые я не хотел в пару к «Боруссии», и одна из них — это «Сити». Считаю их сильнейшими из восьмёрки четвертьфиналистов. Великолепный коллектив с великолепным тренером и большими амбициями. Тем не менее мы очень ждём этих матчей, хотя понимаем, что будет довольно тяжело», — пояснил полузащитник.

Слабых мест у «Манчестера» сейчас действительно практически нет. В ЛЧ команда не пропускает уже 706 минут подряд и достаточно близка к тому, чтобы перекрыть уникальное достижение лондонского «Арсенала» (995 минут). Контроль мяча в исполнении коллектива Гвардиолы достигает выдающихся показателей за счёт возвращения в строй Кевина де Брёйне — бельгиец после травмы набрал великолепную форму и отличился в трёх матчах из своих последних пяти.

Полностью опустевший список травмированных позволяет максимально гибко варьировать тактику: отталкиваясь от задач на вечер, «Манчестер» может сыграть с тремя или четырьмя защитниками, выставить чистых форвардов либо ложную девятку, а также ориентировать латералей на защиту либо атаку. У Дортмунда нет кадровых ресурсов, чтобы столь же вариативно отвечать сопернику: из-за травм матч на «Этихаде» пропустят Юссуфа Мукоко, Джейдон Санчо, Аксель Витцель, Марцель Шмельцель и Дан-Аксель Загаду.

Впрочем, пока у «Боруссии» есть в составе Эрлинг Холанд, возможно всё. Лучший снайпер турнира (10 голов) половину из своих точных ударов нанёс именно на выезде. Однако «Боруссия» в Англии взяла лишь четыре матча из 13. Да и последние пять встреч с представителями АПЛ заканчивались для команды плачевно. Тогда как «Манчестер», наоборот, против немецких клубов продолжает активную серию из шести побед на домашнем стадионе.

«Победить «Манчестер Сити» было бы особенным достижением. Гвардиола, несомненно, один из лучших тренеров мира, его команды доминируют в футболе почти 15 лет», — признал на конференции перед матчем Терзич.

И не лукавил, поскольку доказательством фундаментальных выступлений каталонца служат не только его прежние титулы, но и завоевания сезона нынешнего. К матчу против дортмундцев его коллектив подходит с 26 победами в последних 27 матчах. А также триумфом над ещё одним немецким коллективом, «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, раундом ранее.

Чтобы совладать с таким оппонентом, требуется максимальная концентрация и психологическая устойчивость. Есть ли она у команды Терзича, пока непонятно — слишком велик разброс результатов коллектива под его руководством. Тем не менее чёрно-золотые отличались в каждом из 20 предыдущих выездных поединков. И это хороший знак для дортмундцев перед поездкой на «Этихад».

«Ливерпуль» пошел на поправку, а «Реал» остался без ведущих защитников

Для мадридского «Реала» следующие две недели обещают стать сколь важными, столь и непростыми. Между матчами с «Ливерпулем» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов коллектив Зинедина Зидана ждёт эль-класико. Победы надо добывать в каждой встрече: осечка на международной арене будет стоить мадридцам вылета, тогда как неудача в Примере обернётся потерей инициативы в погоне за золото. Сегодня «Реал» и так отстаёт на три очка от лидирующего «Атлетико». Неудача же ещё больше отодвинет чемпионов Испании от защиты титула.

Ситуация осложняется тем, что в интенсивный игровой отрезок команда вступает без нескольких системообразующих исполнителей. Залечивающие травмы Дани Карвахаль и Серхио Рамос оставят уязвимой линию защиты. Страдающий от хронических повреждений Эден Азар лишит доли креативности среднюю линию. А без универсализма Федерико Вальверде, которого донимают мышечные спазмы, не подстроиться под соперника ни с флангов, ни в центре.

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В итоге Зидан готовится к визиту «Ливерпуля» без достаточного инструментария для создания ловушек под лидеров соперника. И это грозит «Реалу» фатальными последствиями, ведь именно благодаря тактической хитрости команда разгромила «Аталанту» в предыдущей стадии. А ещё раньше вышла из сложнейшей группы, оставив вне нокаут-раунда итальянский «Интер». Да и в целом серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах сливочные оформили при помощи грамотной организации игры и нестандартных стратегических манёвров.

Сегодня же цепочка из трёх побед подряд в родных стенах в ЛЧ рискует прерваться. Ведь, в отличие от испанцев, у англичан кадровых проблем нет. Выздоровление Фабиньо и Диогу Жоты, обретение приемлемых физических кондиций Наби Кейта, а также отдых, полученный Трентом Александром-Арнольдом из-за невызова в сборную изменили «Ливерпуль» до неузнаваемости. Чемпионы Англии два матча в АПЛ довели до победы, не пропустив ни мяча.

Более того, Юрген Клопп придумывает всё более опасные атакующие сочетания, добавляя Жоту (шесть голов в четырёх последних матчах за клуб и сборную) к и без того искусному трио снайперов Мохамед Салах — Садио Мане — Роберто Фирмино. Выдержит ли этот натиск «Реал», который в последних пяти домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов допускал по своим воротам в среднем семь ударов в створ? Крайне сомнительно, ведь без ключевого игрока обороны Серхио Рамоса испанцы проседают в эффективности разрушения. Да настолько, что в двух предыдущих розыгрышах отсутствие капитана в центральной зоне защиты стоило команде вылета из турнира.

Конечно, вспоминают Рамоса и в контексте финала-2018. В Киеве жестокий фол ветерана мадридцев не позволил продолжить встречу Мохамеду Салаху, что обеспечило испанцам стратегическое преимущество, а затем и победу. Сейчас египтянину ничего не угрожает — наоборот, свободы передвижений гарантированно будет больше. А значит, есть шанс распечатать шестой десяток выездных голов за «Ливерпуль». На «Эмирейтс» форвард забил юбилейный, 50-й, в 93-м матче.

Однако на случай, если сдержать Мохамеда не удастся, у «Реала» есть план Б — перебегать и переиграть англичан в открытом футболе. Тем более что в великолепной форме пребывает основной голеадор чемпиона Испании Карим Бензема. Отметившись голом в ворота «Эйбара» на выходных, форвард довёл свою серию матчей с точными ударами до семи подряд. Это самый длительный и продуктивный отрезок француза за период выступлений в «Реале».

Умение Бензема в одиночку переворачивать ход даже самой неудачной для мадридцев встречи не раз выручало команду в течение сезона. И во вторник действия нападающего могут иметь определяющее значение.