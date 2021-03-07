СМИ: Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом

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Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах летом может покинуть клуб.
СМИ: Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом
  • Reuters

Об этом сообщает AS. По информации источника, причиной ухода египтянина может стать конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который длится уже несколько месяцев. Ситуация усугубилась после того, как немец заменил Салаха на 62-й минуте матча 29-го тура Английской премьер-лиги с «Челси» (0:1), чем вызвал недовольство египетского футболиста.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Египтянин перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Германии, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» впервые в истории клуба потерпел пять домашних поражений подряд.

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