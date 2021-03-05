Лондонский «Челси» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт.

Таким образом, «Ливерпуль» установил два исторических антирекорда.

«Ливерпуль» впервые в истории клуба потерпел пять домашних поражений подряд, а также стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в пяти домашних встречах подряд.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.