«Ливерпуль» впервые в истории клуба потерпел пять домашних поражений подряд
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт.
Таким образом, «Ливерпуль» установил два исторических антирекорда.
«Ливерпуль» впервые в истории клуба потерпел пять домашних поражений подряд, а также стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в пяти домашних встречах подряд.
Ранее сообщалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.