СМИ: Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба частной инвестиционной компании
- Reuters
По информации The Times, акции были проданы, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.
Сообщается, что «Ливерпуль» потерял около €141 млн за прошедший год. Сделка позволит клубу продолжить реконструкцию стадиона «Энфилд», а также поможет реализовать трансферные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
После 29 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной».