СМИ: Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба частной инвестиционной компании

Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет футбольным клубом «Ливерпуль», продала 10% акций клуба за €638 млн.

По информации The Times, акции были проданы, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что «Ливерпуль» потерял около €141 млн за прошедший год. Сделка позволит клубу продолжить реконструкцию стадиона «Энфилд», а также поможет реализовать трансферные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

После 29 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной».