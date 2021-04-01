СМИ: Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба частной инвестиционной компании

Короткая ссылка
Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет футбольным клубом «Ливерпуль», продала 10% акций клуба за €638 млн.
СМИ: Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба частной инвестиционной компании
  • Reuters

По информации The Times, акции были проданы, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что «Ливерпуль» потерял около €141 млн за прошедший год. Сделка позволит клубу продолжить реконструкцию стадиона «Энфилд», а также поможет реализовать трансферные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

После 29 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить