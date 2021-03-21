Источник: футболист «Ливерпуля» Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной»

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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум продолжит свою карьеру в «Барселоне».
Источник: футболист «Ливерпуля» Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной»
  • Reuters

Об этом сообщает Sunday Times. Футболист решил не продлевать с красными контракт, который был рассчитан до лета 2021 года, и уже подписал предварительное соглашение с «Барселоной».

Главный тренер каталонцев Рональд Куман уже работал с Вейналдумом в национальной сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Ливерпуль» 40 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» связался с агентом Холанда.

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