Источник: футболист «Ливерпуля» Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум продолжит свою карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает Sunday Times. Футболист решил не продлевать с красными контракт, который был рассчитан до лета 2021 года, и уже подписал предварительное соглашение с «Барселоной».

Главный тренер каталонцев Рональд Куман уже работал с Вейналдумом в национальной сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Ливерпуль» 40 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» связался с агентом Холанда.