СМИ: Президент «Барселоны» связался с агентом Холанда

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен приобрести в каталонский клуб форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
СМИ: Президент «Барселоны» связался с агентом Холанда
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, норвежец является приоритетным вариантом для каталонцев. За долгие годы работы у Лапорты и агента Холанда Мино Райолы сложились хорошие отношения, но свою дальнейшую судьбу будет определять сам Холанд.

Норвежский нападающий перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить