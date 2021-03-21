СМИ: Президент «Барселоны» связался с агентом Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен приобрести в каталонский клуб форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, норвежец является приоритетным вариантом для каталонцев. За долгие годы работы у Лапорты и агента Холанда Мино Райолы сложились хорошие отношения, но свою дальнейшую судьбу будет определять сам Холанд.

Норвежский нападающий перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной».