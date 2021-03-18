Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

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Новоизбранный президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта намерен предложить аргентинскому форварду и капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт.
Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта хочет убедить аргентинца остаться в клубе и намерен предложить ему новый контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненным.

Отмечается, что в скором времени Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы провести переговоры.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 661 гол и 290 голевых передач в 767 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. Срок действующего контракта истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что, по мнению Рамоса, «Реалу» проще приобрести Холанда, чем Мбаппе.

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