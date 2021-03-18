Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

Новоизбранный президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта намерен предложить аргентинскому форварду и капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта хочет убедить аргентинца остаться в клубе и намерен предложить ему новый контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненным.

Отмечается, что в скором времени Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы провести переговоры.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 661 гол и 290 голевых передач в 767 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. Срок действующего контракта истекает летом 2021 года.

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