СМИ: Сын Зидана проходит просмотр в клубе Бекхэма в MLS

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Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, находится на просмотре в клубе североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм.
СМИ: Сын Зидана проходит просмотр в клубе Бекхэма в MLS
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, 26-летний полузащитник тренируется с командой в рамках предсезонной подготовки.

Отмечается, что пока неизвестно, предложит ли клуб контракт Зидану.

Энцо Зидан является воспитанником «Реала», но не провёл ни одного матча за основную команду. В его активе выступления за такие клубы, как испанские «Алавес», «Алмерия», «Райо Махадаонда», швейцарская «Лозанна» и португальский «Авеш».

Ранее сообщалось, что через два года Месси перейдёт в «Интер Майами».

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