СМИ: Сын Зидана проходит просмотр в клубе Бекхэма в MLS
- globallookpress.com
Как сообщает ESPN, 26-летний полузащитник тренируется с командой в рамках предсезонной подготовки.
Отмечается, что пока неизвестно, предложит ли клуб контракт Зидану.
Энцо Зидан является воспитанником «Реала», но не провёл ни одного матча за основную команду. В его активе выступления за такие клубы, как испанские «Алавес», «Алмерия», «Райо Махадаонда», швейцарская «Лозанна» и португальский «Авеш».
Ранее сообщалось, что через два года Месси перейдёт в «Интер Майами».