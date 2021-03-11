Журналист сообщил, что через два года Месси перейдёт в «Интер Майами»
«Что бы ни случилось, куда бы Лионель Месси ни ушёл и где бы ни остался, через два сезона он отправится в «Интер Майами», — приводит слова Понсети Cadena SER.
По мнению журналиста, вероятность того, что нападающий останется в каталонском клубе, составляет 50%.
В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча за «Барселону», забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в подписании Роналду.