Журналист сообщил, что через два года Месси перейдёт в «Интер Майами»

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Спортивный журналист Хосе Антонио Понсети рассказал о будущем нападающего и капитана каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Что бы ни случилось, куда бы Лионель Месси ни ушёл и где бы ни остался, через два сезона он отправится в «Интер Майами», — приводит слова Понсети Cadena SER.

По мнению журналиста, вероятность того, что нападающий останется в каталонском клубе, составляет 50%.

В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча за «Барселону», забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в подписании Роналду.

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