СМИ: «Интер Майами» заинтересован в подписании Роналду

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может перейти в американский «Интер Майами».
СМИ: «Интер Майами» заинтересован в подписании Роналду
  • Reuters

Об этом сообщила газета The Daily Star. Как отмечается, стороны уже контактировали между собой. Владельцем клуба «Интер Майами» является бывший футболист «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Роналду в текущем сезоне провёл 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырёх голевых передачах. При этом туринцы уже вылетели из Лиги чемпионов. Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду летом.

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