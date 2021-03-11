Источник: «Ювентус» может продать Роналду летом

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Полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в конце сезона.
Источник: «Ювентус» может продать Роналду летом
  • © REUTERS/Massimo Pinca

«Контракт Криштиану Роналду истекает в 2022 году, но его зарплата (€31 млн в год) слишком высока, поэтому «Ювентус» может продать Роналду летом», — написал итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в июле 2018 года за €117 млн. С тех пор Роналду провёл за «Ювентус» 121 матч во всех турнирах, забил 92 мяча и отдал 22 результативные передачи. В составе туринского клуба нападающий дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2019/20) и дважды выигрывал Суперкубок Италии (2018, 2020).

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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