Источник: «Ювентус» может продать Роналду летом

Полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в конце сезона.

«Контракт Криштиану Роналду истекает в 2022 году, но его зарплата (€31 млн в год) слишком высока, поэтому «Ювентус» может продать Роналду летом», — написал итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в июле 2018 года за €117 млн. С тех пор Роналду провёл за «Ювентус» 121 матч во всех турнирах, забил 92 мяча и отдал 22 результативные передачи. В составе туринского клуба нападающий дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2019/20) и дважды выигрывал Суперкубок Италии (2018, 2020).

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.